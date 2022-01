[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 5,000 등락률 -3.88% 거래량 1,588,541 전일가 129,000 2022.01.27 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG전자 "올레드 출하량, 전년대비 2배 이상↑…목표 초과달성"[컨콜]LG전자 "가전부문 올해 매출 성장률·수익성 모두 감소 전망"[컨콜]LG전자 "LG마그나 중장기 목표 달성 가능…수익성 개선 예상" close 는 27일 진행한 지난해 실적 컨퍼런스콜에서 "유럽 메이저 완성차 업체와 한국 업체를 대상으로 자율주행 관련 부품 사업을 진행하고 있다"며 "최근 유럽 업체 대상으로 후속 프로젝트에 대한 성과도 있었다"고 설명했다.

이어 "자율주행은 기술신뢰성 확보와 사회적 합의, 규제 이슈 등으로 단기간 상용화는 어려울 것이라는 게 업계 전망"이라며 "유럽과 미국시장에서 자율주행 솔루션 의무 적용 법규 확대에 따른 고객요구 만족을 위해 노력하고 있다"고 했다.

