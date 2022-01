[컨콜]LG전자 "가전부문 올해 매출 성장률·수익성 모두 감소 전망"

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 5,000 등락률 -3.88% 거래량 1,576,949 전일가 129,000 2022.01.27 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG전자 "유럽 완성차 업체와 자율주행 부품 사업 진행"[컨콜]LG전자 "올레드 출하량, 전년대비 2배 이상↑…목표 초과달성"[컨콜]LG전자 "LG마그나 중장기 목표 달성 가능…수익성 개선 예상" close 는 27일 진행한 지난해 실적 관련 컨퍼런스콜에서 H&A사업본부 사업 전망에 대해 "(가전부문) 올해 매출 성장률은 전년 대비 다소 하락할 것으로 보이고, 수익성 또한 원자재 가격 및 물류비 인상 등 비용 증가 영향으로 전년 대비 감소할 것"이라며 "지역별로 보면 북미에서는 수요 성장세가 전년 대비 줄어들 것으로 예상되지만 차별화된 제품, 공급 안정화를 통해 매출 확대를 추진하고, 유럽은 소비 수준에 변동이 없을 것으로 보여 가격 대비 성능 갖춘 제품 범위를 늘려 점유율 확대를 지속할 것"이라고 설명했다.

이어 "한국 시장에선 최근 발표한 'UP(업)가전'과 신제품 출시, 판가 인상, 원가 개선 활동 등이 이어질 것"이라고 했다.

