[컨콜]LG전자 "LG마그나 중장기 목표 달성 가능…수익성 개선 예상"

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 5,000 등락률 -3.88% 거래량 1,576,949 전일가 129,000 2022.01.27 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG전자 "올레드 출하량, 전년대비 2배 이상↑…목표 초과달성"[컨콜]LG전자 "가전부문 올해 매출 성장률·수익성 모두 감소 전망"[컨콜]LG전자 "전장사업, 반도체 공급난에 매출·수익성 개선 제한적" close 는 27일 실적 발표 이후 진행한 컨퍼런스콜에서 "LG마그나 JV(조인트벤처)와 밸류체인 전 분야에서 협업을 위한 노력을 활발히 진행하고 있으며 제조경쟁력, 신규거래선 신규 수주 분야에서 성과가 나타나고 있다"고 말했다.

이어 "기존 북미 거래선 외 유럽 아시아 신규 거래선을 확보하면서 고객 포트폴리오를 확대하는 성과 있었고, 매출 중장기 목표 달성과 수익성 측면 빠른 개선이 예상된다"고 설명했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr