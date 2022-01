[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 27일 북한이 탄도미사일 추정 발사체를 쏜 데 대해 '강한 유감과 우려'를 표했다.

통일부 당국자는 이날 "최근 북한의 연속적인 미사일 발사에 대해 국가안전보장회의(NSC) 긴급회의를 통해 밝힌 대로 강한 유감과 우려를 갖고 있다"고 밝혔다.

이어 "한반도의 시계를 긴장과 갈등의 과거로 되돌리는 미사일 발사를 중단하고 평화를 위한 미래로 나아가기 위한 대화로 나올 것을 거듭 촉구한다"고 밝히고, "한반도 정세를 평화적, 안정적으로 유지하기 위해 노력해나갈 것"이라고 덧붙였다.

북한의 연이은 미사일 발사에도 정부가 '유감' 표명만 하는 데 대해서는 "통일부는 대북정책 담당 부처"라면서 "북한의 미사일 발사를 군사적 측면에서 평가하기보다는 남북관계 등에 미치는 영향 측면에서 판단하고 대응하는 것이 적절하다고 판단한다"고 답했다.

