"집에서 휴식"…집콕 연휴 시작됐다

설문결과 절반 이상 "집에서 휴식을 취할 것"

[아시아경제 김철현 기자] 올해 설 연휴에는 고향을 찾지 않고 집에 머무는 이들이 많은 것으로 조사됐다. 비대면 명절이 2년째 이어지는 것이다. 29일부터 차주 수요일인 2일까지 이어지는 닷새의 '집콕 연휴'가 시작됐다.

티몬이 21일부터 나흘 간 고객 480명을 대상으로 실시한 설 연휴 계획 설문조사에 따르면 '집에서 휴식을 취할 것'이라는 응답이 53%로 가장 많았다. 또 11%는 '집에서 영상과 게임 등 콘텐츠를 즐기겠다'고 말했다.

다만 지난해와 비교하면 코로나 장기화로 쌓인 피로감에 일부 가족과의 모임과 여가활동도 조심스레 계획하는 모습이다. 응답자의 64%가 집콕 연휴를 택하며 비교적 높은 수치를 보였지만 지난 설 조사 결과(85%)에 비해서는 21% 포인트 감소한 수치다.

'부모님댁, 친척집을 방문'하겠다는 응답도 21%로, 작년 6%에서 15%포인트 높아졌다. 가족 모임 계획을 묻는 질문에도 '부모님을 찾아뵐 것'이라고 답한 응답자가 40%로 가장 많았다. '모든 만남을 삼갈 것'이라는 응답은 32%로 지난해(37%) 대비 낮아졌다.

명절 선물 준비에서는 여전히 비대면 경향이 우세했다. 선물로 '현금을 보내드린다'는 답변이 39%로 1위를 차지했다. '티몬 등 온라인 채널로 선물하겠다'(33%)는 응답이 2위로 강세를 보였다. 25%가 '직접 구매해 만나서 전달한다'를, 19%가 '계획이 없다'를 선택했다.

하루빨리 여행을 계획하고 싶은 심리도 드러났다. 코로나만 아니면 설 연휴에 '국내여행을 즐겼을 것'이라고 답한 응답자가 41%에 달했다. 32%는 '집에서 쉬었을 것'이라고 답했고, 22%는 '무조건 해외여행을 떠났을 것'이라고 했다. 꼭 하고 싶은 겨울철 레저로는 '스키와 눈썰매'(34%), '워터파크와 스파'(33%)를 가장 많이 꼽았다.

