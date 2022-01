[아시아경제 이민지 기자] 나무기술 나무기술 242040 | 코스닥 증권정보 현재가 2,340 전일대비 120 등락률 -4.88% 거래량 545,169 전일가 2,460 2022.01.27 15:13 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정나무기술, SM엔터 日 계열사 BLC에 ‘칵테일 클라우드’ 구축씨플랫폼-한국레드햇-나무기술, 공공·민간 하이브리드 클라우드 시장공략 close 은 1억9612만원 규모로 자사주 처분을 결정했다고 27일 공시했다. 회사 측은 “자사주 지급을 통해 직원 격려와 근로의욕을 고취하기 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr