228만명 신용사면 받았다…11만명은 신용점수 100점 넘게 올라

[아시아경제 송승섭 기자]금융당국과 정부의 ‘신용사면’ 정책으로 약 228만명이 신용점수(등급) 상승 혜택을 봤다.

27일 신용정보원에 따르면 개인 211만3000명과 개인사업자 16만8000명의 연체 이력 공유가 제한됐다.

신용정보원은 지난해 8월 코로나19 기간 중 채무연체로 어려움을 겪는 취약계층을 위해 ‘신용회복지원을 위한 업무협약’을 맺었다. 2020년 8월부터 1년 간 연체가 발생해도 지난해 말까지 연체채무를 상환하면 금융사에서 연체기록을 볼 수 없게끔 했다.

해당 기간 연체가 발생한 개인과 개인사업자는 각 243만8000명과 17만2000명이다. 개인 87%와 개인사업자 98%가 혜택을 받았다.

연체이력 공유가 제한되면서 채무연체자의 신용점수도 올랐다. 개인은 평균 678점에서 702점으로 24점 올랐다. 개인사업자도 7.8등급에서 7.3등급으로 신용등급이 상승했다. 신용점수가 100점 이상 상승한 개인도 11만4000명으로 집계됐다.

또 약 11만명이 카드발급 기준 최저신용점수(NICE 680점)를 충족하게 됐다. 16만명은 은행권 신규 대출자 평균 신용점수(NICE 866점)도 넘긴 것으로 파악됐다.

신용정보원 관계자는 “지원 대상자가 카드를 정상 발급받거나 은행권 대환대출 등을 통해 저금리 대출로 전환할 기회가 확대됐다”며 “취약계층의 실질적인 금융 접근성 제고에 크게 기여했다”고 강조했다.

