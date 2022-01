[아시아경제 이민지 기자] 삼성에스디에스 삼성에스디에스 018260 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 5,500 등락률 -3.78% 거래량 61,478 전일가 145,500 2022.01.27 10:51 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"삼성에스디에스, 성장성 둔화에 대한 우려 해소 필요…목표가↓"삼성에스디에스, 3Q 영업익 2220억원…전년대비 1% 증가 '6만전자' 된 삼성, 그룹株 펀드도 와르르 close 는 지난해 영업이익으로 8080억원을 기록해 전년대비 7.3% 줄었다고 27일 공시했다. 매출액은 23.7% 증가한 13조6300억원을 기록했고, 순이익은 6334억원으로 39% 늘었다.

회사 측은 "물류사업 매출이 증가한 영향에 따른 것"이라며 "순이익은 전년 순이익 감소에 따른 기저효과가 반영됐다"고 설명했다.

이날 회사는 보통주 1주당 2400원의 현금배당을 결정했다. 시가배당율은 1.5%이고 배당금총액은 1856억원이다.

