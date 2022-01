[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆산림청 <부이사관 승진> ▶산림청 최은형(崔銀亨) <과장급 전보> ▶국제협력담당관 기술서기관 김진아(金珍我) ▶산림정책과장 서기관 안병기(安炳岐) ▶산림복지정책과장 기술서기관 조영희(曺永熙) ▶산림교육치유과장 기술서기관 김주미(金珠美) ▶산림환경보호과장 기술서기관 이현주(李賢珠) ▶산림교육원 교육기획과장 서기관 한동길(韓東吉) ▶국립산림품종관리센터장 기술서기관 김동성(金東星) ▶북부지방산림청 춘천국유림관리소장 기술서기관 원동복(元東福) ▶북부지방산림청 홍천국유림관리소장 기술서기관 김인호(金寅豪)(이상 1월 28일자)

