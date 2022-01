[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 27일 동해상으로 기종이 아직 파악되지 않은 발사체를 발사했다.

이날 합동참모본부는 출입기자단에 보낸 문자메시지 공지를 통해 “북한이 동해상으로 미상의 발사체를 발사했다”고 밝혔다. 합참은 현재 발사체의 사거리와 고도, 속도 등 제원은 현재 분석 중인 것으로 전해졌다.

북한의 이날 발사체 발사는 새해 들어서 여섯 번째 무력 시위로, 지난 25일 순항미사일로 추정되는 발사체 2발을 발사한 후로는 이틀 만이다. 북한은 앞서 이달 5일 극초음속 미사일이라고 주장한 탄도미사일을 발사한 것을 시작으로 지난 17일까지 새해에만 탄도미사일을 네 차례 발사했다.

미국 조 바이든 행정부가 북한의 잇단 탄도미사일 발사에 대응해 독자제재에 나섰지만 북한은 보란 듯이 무력시위를 이어가고 있다.

