휠라 키즈, 아동용 '포켓몬 백팩 에디션' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 휠라코리아의 키즈 브랜드 휠라 키즈(FILA KIDS)가 글로벌 브랜드 포켓몬(Pok?mon)과 협업해 '휠라 키즈 포켓몬 백팩 에디션'을 출시했다고 27일 밝혔다.

휠라 키즈 포켓몬 백팩 에디션은 환상의 포켓몬이라 불리는 ‘아르세우스’, 전설의 포켓몬인 '디아루가', '펄기아'의 모습을 각각 반영한 책가방 및 보조가방 세트 3종으로 구성됐다. 수납력과 실용성, 내구성, 착용 안정감 등을 두루 갖췄고, 백팩에 각 포켓몬의 형상, 상징색 등을 그래픽으로 반영한 것이 특징이다. 체스트 벨트가 부착된 U자 어깨끈과 에어메시 등판으로 쾌적하면서도 안정적인 착용감도 더했다.

책가방과 함께 다양한 용도로 쓰기 좋은 보조가방이 세트로 구성됐다. 보조가방 전면 지퍼 포켓에는 포켓몬의 영문 이름이 새겨져 있고, 안쪽에는 포켓몬 그래픽 네임카드가 포함돼 있다. 아르세우스 책가방 세트는 19만9000원, 디아루가·펄기아 책가방 세트 가격은 18만9000원이다. 필통 3종도 함께 출시된다. 필통 전면에 각 포켓몬의 그래픽과 휠라 로고가 입체그림 효과를 반영해 표현됐다. 가격은 2만8000원이다. 휠라 키즈 포켓몬 백팩 에디션은 휠라 공식 온라인스토어와 전국 휠라 키즈 매장에서 만나볼 수 있다.

휠라 키즈는 이번 포켓몬 백팩 에디션 출시를 기념해 오는 3월 6일까지 휠라 공식 온라인스토어 구매 고객을 위한 단독 이벤트를 실시한다. 포켓몬 백팩 세트 구매 후 포토 리뷰를 작성한 구매 고객에는 추첨을 통해 '닌텐도 스위치 라이트 디아루가 펄기아 에디션'(1명), '포켓몬스터 브릴리언트 다이아몬드?샤이닝 펄‘ 게임소프트 웨어(4명), ‘포켓몬 디아루가, 펄기아 봉제인형’(4명)을 제공한다. 포켓몬 백팩 세트와 필통을 동시 구매하는 고객에게는 추첨을 통해 '포켓몬 카드'(28명, 추첨 순위별 제공 아이템 상이)를 증정한다.

