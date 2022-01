[클릭 e종목]"LG이노텍 4분기 최대 실적 기대…광학 실적↑"

[아시아경제 이명환 수습기자] IBK투자증권은 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 341,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 330,500 2022.01.27 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 LG이노텍, 광학솔루션 사업에 1조원 신규시설투자LG이노텍, 작년 4Q 매출액 48% 증가…당기순익 116%↑"애플, 휴대폰 판매 증가 지속…LG이노텍·삼전·SK하이닉스 관심" close 이 광학솔루션 분야에서 호조를 보일 것으로 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 41만5000원을 유지한다고 27일 밝혔다.

김운호 IBK증권 연구원은 "광학솔루션에서 기대할 수 있는 영업이익 규모가 연간 9000억원을 상회하고 실적 대비 주가가 평가가 구간에 있다고 판단한다"며 이같이 평가했다.

LG이노텍의 2021년 4분기 매출액은 5조7231억원, 영업이익은 4298억원이다. 각각 전 분기 대비 50.7%와 28% 증가했다. 매출액은 당초 시장의 전망보다 큰 폭으로 증가했다. 영업이익 역시 분기 사상 최대 규모지만 성과급 지급 영향으로 이전 전망 대비 감소했다.

광학솔루션사업부가 지난해 4분기 매출 증가를 주도했다는 것이 IBK증권의 분석이다. 기판소재사업부의 매출은 직전 분기와 비슷했고 전장부품사업부는 기저효과로 매출이 13.1% 증가했다고 김 연구원은 설명했다. 영업이익 개선 역시 광학솔루션사업부가 주도한 것으로 나타났다. 나머지 사업부 이익은 3분기 대비 감소했다.

IBK증권은 이 회사의 올해 1분기 매출액을 3조7581억원, 영업이익을 3390억으로 예상했다. 이는 전 분기 대비 각각 34.3%, 21.1% 줄어든 수치다. 매출 감소는 광학솔루션사업부가 주도할 것으로 전망했다. 기판소재사업부는 실적을 유지하는 반면 전장부품사업부는 전 분기 대비 39.3% 감소할 것이라고 IBK증권은 예측했다.

김 연구원은 "이례적으로 높았던 지난해 1분기 수준 영업이익이 2022년에도 가능할 것으로 기대된다"며 "부진했던 전장부품사업부도 올 하반기엔 영업흑자 전환이 가능할 것"이라고 전망했다.

