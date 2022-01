[아시아경제 지연진 기자] 인피니티엔티 인피니티엔티 016670 | 코스닥 증권정보 현재가 973 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 973 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일인피니티엔티, 이혁수·황아람 각자 대표이사 체제로 변경[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일 close 는 자회사인 디모아를 흡수합병하기로 결정했다고 26일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr