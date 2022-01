고려제강 고려제강 002240 | 코스피 증권정보 현재가 19,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,598 전일가 19,550 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주]포스코·현대제철 5% 하락…"中 감산 기대 너무 컸나"국채금리 상승에 경기민감株로 투심 이동…성장주ETF도 약세교량 재료 '강선', 세계최고 강도등급 국제표준 등록 close 은 최대주주가 홍영철 외 10명에서 홍석표 외 10명으로 변경됐다고 26일 공시했다. 이는 변경전 최대주주 본인의 증여에 따른 것이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr