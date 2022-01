얼라인드, 작년 매출액 48% 증가

[아시아경제 지연진 기자] 얼라인드 얼라인드 238120 | 코스닥 증권정보 현재가 7,760 전일대비 190 등락률 +2.51% 거래량 87,116 전일가 7,570 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 얼라인드, 미생물 검출·동정 또는 계수 방법 및 이를 이용한 시스템 관련 특허 취득로고스바이오, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 7.02% ↑로고스바이오, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 29.82% ↑ close 는 지난해 매출액이 48.0% 증가한 117억원으로 집계됐다고 26일 공시했다. 이 기간 영업이익은 22억원으로 흑자전환했고, 당기순이익은 43억원으로 825% 늘었다.

이 회사는 "자동세포카운팅시스템의 실적 확대 및 신제품인 LUNA FX7 실적호조에 따라 매출이 증가했다"며 "고마진 제품군의 판매 실적호조에 따라 영업이익이 증가했고, 금융자산 처분 및 평가이익 발생에 의한 영업외 수익이 증가하며 당기순이익이 증가했다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr