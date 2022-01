네이버페이 이어 카카오페이도 소상공인 수수료 인하

최대 0.3%P 인하…신용카드 인하율 일괄 적용

[아시아경제 이민우 기자] 네이버페이에 이어 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 1,000 등락률 -0.73% 거래량 280,725 전일가 137,500 2022.01.26 14:56 장중(20분지연) 관련기사 [일문일답] 손병두"오스템 심사 연기는 자료 제출 지연 때문…공매도는 전면 재개돼야"카카오페이 등 빅테크 만나는 정은보…무슨 얘기 나눌까‘평생 공짜’ 카카오톡 종목 추천, 매수가 매도가 알려준다 close 도 결제 수수료를 최대 0.3%P(포인트) 낮춘다.

카카오베이는 오는 31일부터 온라인 카드 결제 수수료를 영세 가맹점은 0.3%p, 중소 가맹점은 0.1~0.2%p 낮춘다고 26일 밝혔다. 신용카드와 체크카드 수수료 인하율 중 할인 폭이 더 큰 신용카드 인하율을 일괄 적용하기로 했다는 설명이다. 카드 수수료율을 인하하는 정부 시책에 맞춰 영세 소상공인들과 상생하겠다는 취지에서다.

우대수수료율 기준은 국세청과 여신금융협회 자료를 바탕으로 적용된다. 가맹점에서는 카카오페이 파트너어드민에서 상시 확인할 수 있다.

앞서 네이버파이낸셜도 오는 31일부터 영세 사업자 대상 네이버페이 수수료를 0.2%p, 중소 사업자는 규모에 따라 0.05~0.15%p 낮춘다고 이날 밝힌 바 있다. 이에 따라 영세 사업자의 주문관리 수수료는 2.0%에서 1.8%, 결제형 수수료는 1.1%에서 0.9%로 낮아진다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr