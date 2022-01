[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국산림복지진흥원은 26일 전 임직원이 화상으로 모여 ‘혁신 타운홀 워크숍’을 갖고 조직문화 혁신 실천의지를 다짐했다고 밝혔다. 산림복지진흥원은 워크숍에서 ‘FoWI답게 일하는 6가지 원칙’도 선포했다. ‘FoWI 6원칙’은 구성원의 행동변화 촉진과 신념 내재화를 위해 전 직원의 조직문화 혁신 마인드 제고와 공감대를 확산할 목적으로 마련됐다. 산림복지진흥원 이창재 원장(오른쪽 첫 번째)이 화상으로 워크숍을 진행하고 있다. 한국산림복지진흥원 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr