[아시아경제 지연진 기자] HDC랩스 HDC랩스 039570 | 코스피 증권정보 현재가 9,650 전일대비 330 등락률 +3.54% 거래량 107,747 전일가 9,320 2022.01.26 14:55 장중(20분지연) 관련기사 HDC랩스, 자기주식 100억원 한도 장내 취득 결정…117만주 예상HDC랩스, 100억 규모 자사주 취득 결정[클릭 e종목] “HDC아이콘트롤스, 공간 AIot 플랫폼 기업으로 거듭나” close 는 삼성전자와 318억원 규모의 삼성전자 디지털시티 건물관리 및 총무일반 업무 위탁계약을 체결했다고 26일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr