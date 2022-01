한국타이어, 프로스펙스와 안전성 강화 콜라보 운동화 '출시'

[아시아경제 유현석 기자] 글로벌 선도 타이어 기업 한국타이어앤테크놀로지는 LS네트웍스의 스포츠 브랜드 ‘프로스펙스’가 협업해 빗길과 눈길에서 안정성을 강화한 운동화를 오는 28일 출시한다고 26일 밝혔다.

한국타이어는 프로스펙스와 함께 안전한 운동화를 만들기 위한 협업에 나섰다. 이번 협업은 타이어와 운동화 모두 지면에 맞닿아 안전한 이동을 위한 역할을 한다는 점에서 착안했다. 양사는 협업을 통해 빗길, 눈길 등 다양한 환경에서 안정성을 갖춘 운동화를 목표로 제작에 돌입했다. 이를 위해 한국타이어는 올웨더 타이어 ‘키너지 4S2(Kinergy 4S2)’ 트레드(타이어 접촉면) 패턴을 제공하고, 프로스펙스는 이를 밑창(아웃솔)에 적용했다.

키너지 4S2는 유럽 겨울용 타이어 필수 인증마크인 ‘3PMSF’를 획득하여 한여름 빗길부터 겨울철 눈길에 이르기까지 폭넓은 기후변화에도 최적의 성능을 유지하는 올웨더 세그먼트 타이어이다. 트레드 중앙에 넓은 그루브(Groove, 타이어 표면의 굵은 홈)를 배치해 배수성능을 향상시켰다. 또 지그재그로 교차하는 형태의 V자형 패턴을 적용해 뛰어난 눈길 주행성능과 핸들링 성능을 제공한다.

2020년 유럽 최고 권위의 자동차 전문지 ‘아우토 빌트(Auto Bild)’의 올웨더 타이어 세그먼트 성능 테스트에서 1위를 차지했으며, 2021년 영국 최대 자동차 전문지 ‘오토 익스프레스(Auto Express)’의 성능 테스트에서도 1위에 올랐다. 또한 SUV 버전인 ‘키너지 4S2 X’ 역시 2021년 ‘아우토 빌트’ 테스트 1위를 기록해 세계적으로 성능을 인정받았다.

이 같은 키너지 4S2의 패턴을 갖고 탄생한 ‘Blade HK(블레이드 HK)’와 한국타이어의 CI 컬러를 적용한 ‘Airsky HK(에어스카이 HK)’ 2종은 빗길과 눈길은 물론, 모든 날씨 환경에서 지면과의 접지력을 확보하여 안정성이 탁월하다. 이번 협업 상품은 한국타이어가 타이어를 통해 보여줬던 그립력과 배수 성능을 운동화에도 적용하는 계기가 됐다.

한국타이어와 프로스펙스가 협업한 운동화 2종은 총 6500족(Blade HK 6000족, Airsky HK 500족) 한정 수량 제작됐다. 상품은 전국 프로스펙스 오프라인 매장 약 150개점과 온라인 LSN몰, 온라인 패션 편집샵 무신사 스토어를 통해 만날 수 있다.

협업 상품 출시를 기념해 다양한 프로모션도 진행한다. 1월 28일부터 2월 20일까지 티스테이션(T’Station) 유튜브 채널 ‘티스테이션 TV’를 구독하면 추첨을 통해 50명에게 운동화를 증정한다. 티스테이션닷컴에서는 2월 한달 간 운동화 아웃솔에 반영된 올웨더 타이어 ‘키너지’를 온라인 구매 시, 추첨을 통해 20명에게 운동화를 증정한다.

또 프로스펙스 자사 쇼핑몰인 LSN몰은 협업 상품 구매 고객에게 다음달 1일부터 4월30일까지 티스테이션닷컴에서 사용 가능한 타이어 25% 할인 쿠폰 1,000매를 선착순으로 발급한다.

이번 협업은 한국타이어 브랜드를 쉽게 접하기 어려운 MZ세대에게 친숙하게 다가가는 계기가 될 것으로 보인다. 이를 통해 고객에게 드라이빙을 넘어 ‘워킹 이모션(Walking Emotion)’을 제공한다는 의미를 담는다.

한편, 한국타이어는 MZ세대와 소통하기 위해 다양한 프로젝트를 진행하며 브랜드 경험을 제공하고 있다. 지난해 슈즈 브랜드 ‘야세(YASE)’와 협업해 폐타이어 재활용 슈즈를 제작하고, 레이싱게임 ‘크레이지레이싱 카트라이더’와 협업해 타이어 모양의 카트바디·아이템을 출시했다. 스트리스 패션 브랜드 피치스의 도원에서 디자인·미래 기술력·모터스포츠 문화 등을 공유하는 ‘2021 메이드 인 한국’ 행사를 개최했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr