김총리, 동네 병의원 원장 만나 코로나 진료 체계 전환 논의

[아시아경제 김혜원 기자] 김부겸 국무총리가 26일 코로나19 검사 및 진료 체계 전환과 관련해 동네 병·의원 원장들과 만나 의료 대응 방안을 모색했다.

이날 간담회에서는 동네 의원급 의료기관이 재택 확진자를 밀착 관리하는 '서울형 재택 치료' 모델 운영 현황을 점검하고 동네 병·의원 중심의 진료 체계 개편 방향에 대해 논의했다.

김 총리는 먼저 서울시의사회 재택치료지원센터를 들러 운영 상황을 확인하고 한동우 연세정형외과 원장을 비롯해 서울형 의원급 재택 치료에 참여하고 있는 의료기관 원장들로부터 코로나19 의료 대응 현황과 애로 사항을 듣고 의견을 나눴다.

김 총리는 "우선 오미크론이 우세화된 광주·전남·평택·안성 4개 지역에 대해서는 동네 병·의원에서 진단검사부터 확진자 치료까지 책임지는 체계 개편을 이날부터 시작하고 29일부터 이를 전국으로 확대하기로 했다"고 설명했다. 이어 "설 연휴를 감안해 선별진료소의 검사 체계 개편을 먼저 시행하고 동네 병·의원은 준비 과정을 거쳐 설 연휴 직후부터 본격 참여하게 된다"고 전했다.

간담회에서 의료기관 원장들은 코로나19 환자 진료에 참여하면서 현장에서 겪고 있는 인력과 공간 부족 및 비정규 시간(18시 이후·공휴일) 당직 관리 문제, 진단 검사 수가 체계 개선 필요성 등을 제기했다.

