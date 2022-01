현대오일뱅크, 美업체와 바이오 플라스틱 개발 손잡아

[아시아경제 오현길 기자] 현대오일뱅크는 미국 대니머 사이언티픽사와 바이오 플라스틱 사업 협력을 위한 양해각서를 체결했다고 26일 밝혔다.

바이오 플라스틱은 미생물에 의해 쉽게 분해되는 생분해 플라스틱과 식물성 바이오매스를 원료로 만드는 플라스틱이다.

대니머 사이언티픽은 생분해 플라스틱 소재인 PHA(폴리히드록시알카노에이트) 분야 글로벌 선도 기업이다. PHA는 미생물이 먹이를 먹고 몸 속에 쌓아 두는 고분자 물질로 모든 자연 환경에서 100% 생분해된다. 인체에 무해하고 탄소 저감까지 유도하는 소재로서 부가가치가 높다.

양사는 PHA 연구개발과 마케팅, 제조 등에 협력을 추진한다. PHA를 적용한 신규 고부가 활용처를 개발하고 아시아권 수요에 공동 대응하는 것은 물론 생산설비 공동 투자까지 다양한 방안을 검토하기로 했다.

현대오일뱅크는 폐플라스틱 열분해유를 투입해 친환경 납사를 생산하는 등 플라스틱 문제 해결에 나서고 있다. 사내 중앙기술연구원에서는 물성 개선, 불순물 제거 등을 통한 다양한 열분해유 기반 제품 생산 방안도 연구 중이다.

최진우 현대오일뱅크 RE신사업부문 상무는 "재활용이 어려운 폐플라스틱의 소각, 매립 등에 따른 생태계 파괴가 심각함에도 플라스틱 사용량은 지속적으로 늘고 있다"며 "기존 플라스틱을 바이오 플라스틱으로 대체해 환경 오염을 줄일 수 있다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr