BBQ, 설 맞아 사회취약계층에 가정간편식 1억5000만원 어치 기부

[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스BBQ는 설을 맞아 통살닭다리구이, 오리지날넓적다리 등 BBQ 가정간편식(HMR) 2만3000 세트를 각 지역 푸드뱅크에 기부했다고 26일 밝혔다.

BBQ는 지난 25일 약 1억5000만원 상당의 자사 제품을 광주중앙 푸드뱅크, 하남 푸드뱅크 등 총 13곳의 지역 푸드뱅크 담당자에게 전달했다. 지난해 12월에 전달한 2500 박스의 제품을 포함해 올해까지 BBQ가 푸드뱅크에 기부한 제품은 총 3억5000만원 상당이다.

BBQ가 기부한 가정간편식 제품은 차상위계층, 홀몸어르신, 기초수급자, 결손가정, 사회복지시설, 무료급식소 등 각 지역별 사회 취약 계층이 따뜻하고 풍족한 명절을 보낼 수 있는 식사로 전달될 예정이다.

BBQ 관계자는 “설을 앞두고 지역사회 내 소외된 이웃들이 따뜻한 명절을 지낼 수 있도록 준비했다”며 “앞으로도 치킨릴레이, 한부모 가정 지원 등 진심을 담은 사회공헌 활동으로 어렵고 힘든 이웃들을 돕는 데 앞장서겠다”고 말했다.

