롯데멤버스, 2년 연속 정부 데이터바우처 공급기업 선정

중소기업, 소상공인에 데이터 서비스 지원

"맞춤형 데이터로 상생협력 이어갈 것"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데멤버스는 2년 연속 정부 데이터바우처 사업 공급기업으로 선정됐다고 26일 밝혔다. 백화점, 마트, 슈퍼, 편의점, 온라인몰, 면세점, 아울렛, 복합몰, 가전양판점, 호텔?리조트, 영화관 등을 모두 아우르는 유통 빅데이터를 보유하고 있다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.

한국데이터산업진흥원(KDATA)이 주관하는 정부 데이터바우처 사업은 중소기업, 스타트업 등이 데이터를 활용해 신규 서비스나 제품을 개발하는 등 혁신성장을 위한 동력을 얻을 수 있도록 바우처 형태로 데이터 구매·가공 서비스를 지원하는 사업이다.

데이터바우처 공급기업으로 선정된 데이터 기업들은 중소기업, 소상공인, 예비창업자 등 수요기업들에게 데이터 서비스를 제공한다. 반대로 수요기업으로 선정되면 원하는 공급기업과 매칭되어 일정 기간 데이터 구매?가공 서비스를 받을 수 있다.

일례로 지난해 수요기업 중 유아동 의류 회사 A는 롯데멤버스 데이터 서비스를 통해 자사 및 경쟁사 고객들의 구매행동 패턴을 분석해 잠재고객을 발굴하고, 마케팅 실행 전략을 수립했다. 여성복 브랜드를 운영 중인 수요기업 B 역시 자사 및 경쟁사 시장분석 데이터로 마케팅 최적화 시점과 방안을 도출했다.

김근수 롯데멤버스 데이터사업부문장은 "데이터 기업들이 앞다퉈 뛰어들며 경쟁이 더욱 치열해짐에도 불구, 지난해에 이어 다시 한 번 선정되어 기쁘고 감사하다"며 "올해도 중소기업과 소상공인들을 실질적으로 도울 수 있는 맞춤형 데이터 서비스로 상생 협력을 이어 나갈 것"이라고 말했다.

한편 지난해 정부 데이터바우처 사업에는 사업비 약 1230억원이 투입돼 중소기업 및 소상공인들에게 총 2500여건 데이터 서비스가 제공됐다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr