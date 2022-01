세븐일레븐, 프레시코드와 건강 간편식 픽업 서비스 시작

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 샐러드 전문 배송 스타트업 ‘프레시코드’와 건강 간편식 픽업 서비스를 시작한다고 26일 밝혔다.

서비스 이용 방법은 프레시코드 홈페이지나 애플리케이션(앱)에서 원하는 상품을 예약하고 수령 희망 점포 프코스팟을 선택한 뒤 결제하면 된다. 주문 가능한 상품은 프리미엄 건강 샐러드를 비롯해 샐러드랩, 건강 도시락 등 총 180여 종이다. 오전 9시 30분 이전 주문 시 당일 점심으로, 오전 11시까지 주문하면 당일 저녁 식사로 가까운 세븐일레븐에서 무료 배송으로 받을 수 있다.

세븐일레븐은 강남·서초·송파 등 강남권 100여 점에서 건강 간편식 픽업 서비스를 우선 시행하며, 추후 점진적으로 서비스 대상점을 확대해 나갈 방침이다. 이번 서비스를 통해 신규 고객 창출에 따른 수익 개선에도 도움이 될 수 있을 것으로 보고 있으며, 우수 스타트업의 성장 발판 마련 등 다양한 기대효과가 발생할 것으로 예상하고 있다.

세븐일레븐 관계자는 “편의점이 주요 소비 채널로 자리잡으면서 생활 편의를 높이는 다양한 서비스들이 경쟁력으로 떠오르고 있다”며 “앞으로 다양한 온라인 플랫폼과 연계한 차별화 서비스 강화를 통해 오프라인 점포 경쟁력을 더욱 높여 나갈 것”이라고 말했다.

