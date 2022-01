“설 연휴 고객 잡아라”…이마트24, 이달의 와인 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 이달의 와인으로 ‘캐년 로드 까베네쇼비뇽’(레드)과 ‘화이트 진판델’(로제)을 선정하고 할인된 판매한다고 26일 밝혔다.

캐년 로드는 미국 유명 호텔의 하우스와인으로 인정받았으며, 미국 2만여개 레스토랑 와인 리스트에 이름을 올린 와인이다.

이달의 프리미엄 와인으로는 파티의 심판 기획패키지(배드보이 더 칠러&폰 데 까브 말벡)를 1만세트 한정으로 판매한다. 또한 세계 와이너리 TOP8에 이름을 올리고, 칠레 3대 슈퍼프리미엄 와인 '비냐 빅'으로 유명한 '빅' 와이너리의 '비냐 빅에이'도 선보인다.

이달의 칵테일로 최근 위스키 마니아들 사이에서 화제가 되고 있는 가성비 싱글몰트 위스키 '탐나불린 저먼 피노누아 캐스크'를 판매한다. 피노누아 캐스크 에디션은 마지막 숙성 단계에서 와인 캐스크를 사용하여 부드럽고 과일향이 풍성한 것이 특징이다.

이마트 24관계자는 “1월 말, 2월 초로 이어지는 설 연휴를 맞아 주류 구매가 늘어날 것으로 예상하고, 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 와인을 고민한 끝에 2월 이달의 와인을 준비하게 됐다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr