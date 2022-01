[아시아경제 공병선 기자] JW중외제약 JW중외제약 001060 | 코스피 증권정보 현재가 18,900 전일대비 400 등락률 -2.07% 거래량 95,495 전일가 19,300 2022.01.25 15:30 장마감 관련기사 빨라진 美 긴축 시계.. 코스피 하락 마감JW중외, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참가JW중외제약, 1주당 0.03주 배정 무상증자 결정 close 은 2016~2020년에 진행된 법인세 등 조사로 인해 서울지방국세청으로부터 벌금 125억원을 부과 당했다고 25일 공시했다.

이는 자기자본 대비 6.01% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr