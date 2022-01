[아시아경제 김종화 기자] 아세아그룹의 산업용지 제조업체인 아세아제지가 2022년 대졸 신입및 경력사원을 모집한다.

모집분야는 기계·전기 분야로, 자세한 내용은 아세아제지 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다. 모집분야 관련 전문자격증 소지자, 컴퓨터 활용 및 외국어 능통자는 우대한다. 신입사원 연봉은 4500만원 수준으로, 연말성과급은 별도 지급한다.

1차 서류 접수 마감은 다음달 4일까지다. 서류 심사 후 실무진·임원면접, 건강진단 순으로 진행되며, 단계별 합격자는 개별 통보된다. 면접예정일과 입사일은 2월말∼3월초로, 최종합격자들은 연수교육 후 현업 부서에 배치 예정이다.

지원자격은 4년제(전문대학 포함) 정규대학교 기계공학, 전기공학 전공 졸업자 및 졸업예정자다. 제출서류는 입사지원서, 자기소개서, 성적증명서, 고교생활기록부 등이며, 이메일로 접수하면 된다.

