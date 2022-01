'지지율 답보' 이재명, 큰절 올리고 눈물로 '감성 호소'

지지율 30%대 박스권 갇힌 이재명

큰절 올리고 "우리가 부족했다" 반성

형수 욕설 논란엔 "상처 그만 헤집어달라" 호소

전문가 "文정부와 차별화 실패로 국민 설득 못해"

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 국민을 향해 자세를 한껏 낮췄다. 문재인 정부의 부동산 정책 실패를 사과하며 큰절을 올리는가 하면, '형수 욕설' 논란에 대해서도 재차 "잘못했다"며 눈물을 보였다. 대선을 불과 한 달여 앞둔 시점에서도 지지율이 30%대 정체 상태에 머물자 이를 타개하기 위해 '감성 호소'에 나선 것이라는 분석이 나온다.

이 후보는 지난 24일 오전 경기 용인시 포은아트홀에서 열린 경기지역 공약 발표에 앞서 예정에 없던 큰절을 했다. 그는 "민주당이 앞으로 더 잘하겠다. 우리가 많이 부족했다. 마침 신년이라 세배와 사과의 뜻을 겸해 이런 각오를 표현할까 한다"고 말했다. 이 후보가 큰절을 올린 것은 지난해 11월24일 이후 약 두 달만으로, 당시에도 지지율이 주춤하자 '조국 사태' 등을 언급하면서 사죄의 큰절을 올린 바 있다.

그는 이어 "국민이 민주당을 믿고 국가행정권력 수반인 대통령직을 맡겨줬고, 총선에서는 압도적 다수 의석으로 국회 입법권까지 맡겨줬다. 하지만 개혁 진보 세력의 핵심적 가치라고 할 수 있는 공정 측면에서 많이 부족했다. 인재 채용에서도 폭넓지 못했다"고 반성했다.

이 후보는 오후 일정에서는 성남 상대원시장을 찾아 자신의 가족사를 이야기하며 눈물을 쏟았다. 상대원시장은 과거 이 후보와 부모님이 생계를 꾸리기 위해 일했던 곳인 것으로 알려졌다. 그는 "제 가족들이 수십 년간 이 공간에서 생계를 유지하고 여러분과 함께 살았다. 열심히 일했고, 깨끗하게 살려고 노력했고, 이 자리까지 왔지만, 상처가 너무 많다"며 울먹였다.

이어 형수 욕설 논란과 관련해 "제가 잘못했다. 공직자로서 욕하지 말고 끝까지 참았어야 했다"면서 "이제 어머니도 형님도 떠났다. 다시는 이런 일이 일어나지 않는다"고 사과했다. 그러면서 "이제 우리 가족들 아픈 상처 그만 좀 헤집으라"고도 했다.

이 후보가 큰절을 올리며 눈물로 호소한 것은 최근 윤석열 국민의힘 대선후보에게 밀린다는 여론조사가 다수 나오자 절박함을 내비친 것이라는 분석이 나온다. 이 후보는 윤 후보 측이 배우자 김건희씨의 7시간 통화 녹취, 무속인과의 친분 논란 등이 불거졌음에도 좀처럼 지지율 정체를 벗어나지 못하고 있다.

리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 16∼21일 전국 성인 3046명을 대상으로 차기 대선 지지도를 조사한 결과(신뢰수준 95% 표본오차 ±1.8%포인트), 윤 후보는 42.0%, 이 후보는 36.8%를 기록했다. 두 후보 간 격차는 5.2%포인트로 오차범위 밖에서 윤 후보가 우위를 점했다. 두 후보의 격차는 직전 조사(3.9%포인트)보다 더 벌어졌다.

이 후보의 지지율이 40%대로 올라서지 못하자, 민주당은 오는 3월9일 대선과 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거 무공천 등을 포함한 당 쇄신안을 발표했다.

송영길 대표는 25일 서울 여의도 민주당사에서 긴급 기자회견을 열고 "국민의 상식과 원칙에 따르는 것이 공당의 책임"이라며 "정치적 유불리를 떠나 국민의 뜻을 받아 책임정치라는 정도를 지키겠다. 공천 포기는 당장은 아픈 결정이지만, 우리 당이 책임 정당으로 한 단계 더 성장하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 송 대표는 이어 "더 많이 내려놓겠다. 저부터 내려놓겠다"면서 자신도 차기 총선에 출마하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

전문가는 이 후보의 지지율 답보 원인으로 문재인 정부와 차별화하지 못한 점을 지목했다. 이종훈 정치평론가는 "문재인 정부의 부동산 정책 등 실정이 누적되면서 여전히 이번 대선에서 정권교체가 필요하다는 여론이 우세하다"라며 "이 후보도 문재인 정부와의 차별화를 지속해서 시도하고 있지만, 그것이 그리 성공적이지 못하다는 것"이라고 분석했다.

이어 "부동산 정책을 차별화하겠다고 하는데, 정책의 내용 면에서 큰 차이가 별로 없다. 현 정부의 부동산 정책 핵심은 공급 확대였는데, 이 후보의 공약 역시 이름은 다르지만, 공급 확대에 초점이 맞춰져 있다"라며 "그런 점이 문재인 정부와 어떤 면에서 차이가 있는 것인지 의아할 수밖에 없고 국민을 충분히 설득하지 못한 것"이라고 말했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr