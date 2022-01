'공영라방' TV 첫 동시송출 완판 기록

'레드향·한라봉' 1만4000박스 판매

[아시아경제 김철현 기자] 공영홈쇼핑(대표 조성호)은 'TV 공영라방'이 첫 동시 송출에서 완판을 기록했다고 25일 밝혔다. TV 공영라방은 모바일 라이브커머스를 TV로 동시 송출한 프로그램이다.

공영홈쇼핑이 24일 밤 12시 첫 송출한 'TV 공영라방_만감이 교차하는 밤'은 1만4000박스 판매, 주문액 2억5천만원을 달성하며 매진됐다. 라이브커머스 방문자는 1만3000명, 클릭 수 65만 뷰를 기록하는 등 관심이 집중됐다.

이번 TV 공영라방에서는 레드향과 한라봉을 소개했다. 제주시 함덕리 현지 농장에서 진행된 생방송은 유튜브와 인스타그램에서도 동시 생중계됐다. 모바일 라이브커머스의 최대 장점인 실시간 채팅을 통해 고객과 소통해 좋은 반응도 얻었다.

공영홈쇼핑은 올 한 해 '모바일 퍼스트' 전략을 바탕으로 공영라방을 더욱 육성할 예정이다. 산지 상품, 소상공인 상품 등 다양한 상품을 TV채널, SNS채널 등과 연계 송출해 판매를 촉진할 수 있도록 확대할 계획이다.

