슈웅 마트, 대만 시장 성공적 안착

주식회사 슈웅(이하 “슈웅”)이 운영하는 ‘슈웅마트’가 대만 시장에 성공적으로 안착했다.

슈웅마트는 한국상품 전문 할인매장으로 산업통상자원부가 지정한 전문무역상사 슈웅이 직접 운영한다. 슈웅은 지난 7년여간 대만으로 수출을 희망하는 국내 브랜드사들에게 제품 출고부터 최종 소비자에게로까지 이어지는 모든 과정을 도맡아 진행하는 통합서비스를 제공해왔다. 뿐만 아니라, 5만명이 넘는 유통업자(사업자) 회원을 보유한 대만 유일의 한국상품 전문 B2B 온라인플랫폼 ‘SHOONG’도 서비스하고 있다.

한편, 함께 소개된 돈돈돈키는 일본에서 종합할인스토어 '돈키호테'를 운영하는 팬 퍼시픽 인터내셔널 홀딩스(PPIH)의 해외용 브랜드이다. 350개가 넘는 일본매장을 비롯해 미국에 40호점, 홍콩에 5호점, 싱가포르에 4호점 등 해외에서 그 영향력을 점차 넓혀가고 있다. 이번에 소개된 곳은 대만의 2호점으로 역시 일본상품이 주를 이룬다.

슈웅 관계자는 문화강국으로 거듭난 한국 제품들에 대한 강력한 수요가 온라인 쇼핑만으로 충분히 채워지지 않고 있음을 파악하고 ‘2021 슈웅 한국상품전’과 같은 전시행사를 개최하며 충분히 검증한 뒤 오프라인 매장을 열어 우수한 성과를 거두고 있다고 밝혔다.

슈웅마트는 대만유명쇼핑몰 그룹인 ATT와 업무협약을 맺고 타이베이 종샨(中山)에 위치한 ATT e LIFE에 입점하였으며, 거센 수요에 힘입어 대만의 강남이라 불리는 신이(信義)에도 팝업스토어(ATT 4 FUN 입점)를 추가 오픈했다.

