"설날엔 스마트폰 선물을" SKT, T다이렉트샵서 이벤트

27일까지 '설 기획전' 진행

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤은 설 연휴를 맞아 공식 온라인샵 T다이렉트샵에서 오는 27일까지 ‘설 기획전’을 진행한다고 25일 밝혔다.

SK텔레콤은 이번 설 연휴에 가족에게 스마트폰을 선물하고자 하는 고객을 위해 ZEM꾸러기폰·열공폰·아이폰·폴더폰 등 자녀와 부모님, 2040 고객을 위한 다양한 스마트폰을 준비했다.

T다이렉트샵 ‘설 기획전’을 통해 스마트폰을 구매한 고객은 설 연휴 기간인 1월 24일부터 2월 11일까지 원하는 날짜를 배송일로 지정할 수 있다. 주말과 공휴일은 제외된다.

설 선물을 신청한 고객과 선물을 받는 고객에게는 T다이렉트샵의 전문 상담사가 직접 연락해 상담과 결제, 신청서 작성 및 배송 일정까지 안내한다. 스마트폰 전문가가 고객이 원하는 일정에 직접 찾아가 배송과 데이터 이전, 개통까지 모두 도와 주기 때문에, 함께 살고 있지 않은 어르신께도 안심하고 선물을 보낼 수 있다.

기획전 참여 이벤트도 진행한다. 선물하기 신청 후 상담을 완료한 고객 선착순 1000명에게는 스타벅스 기프티콘을 제공할 예정이며, 서울·수도권(일부지역 제외) 고객 500명에게는 복주머니 포장과 호랑이 비누를 함께 증정한다. 1년간 매달 배달의민족·CU·배스킨라빈스 등 제휴처의 할인쿠폰이 지급되는 ‘티다팩’과 미니 마사지건, 몽블랑 노트, 인기 장난감과 문구 세트 등 ‘T기프트’도 선택해서 받을 수 있다.

김성준 SK텔레콤 언택트CP담당은 “코로나19로 설 연휴에도 가족을 만나기 어려운 상황에서 T다이렉트샵의 선물하기 이벤트가 고객들에게 기쁨이 됐으면 한다”고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr