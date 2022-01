비아그라에 라임 즙 곁들이면 효과 4배로 '껑충'

두 개 분량의 라임 즙…라임이 발기부전 치료에 효과 있음을 보여주는 첫 사례

[아시아경제 이진수 선임기자] 남성 발기부전 치료제 비아그라를 복용할 때 감귤류 과일 라임 즙까지 곁들이면 효력이 네 배로 껑충 뛴다는 연구결과가 나왔다.

과학 전문지 ‘식품생화학저널(Journal of Food Biochemistry)’ 온라인판 16일(현지시간)자에 따르면 비아그라와 라임 즙을 함께 복용하면 효과가 몇 분 뒤 나타난다고.

나이지리아 아쿠레 소재 연방공과대학(FUTA)과 일라라모킨 소재 엘리자드대학의 공동 연구진은 논문에서 라임 즙이 체내의 산화질소 수준을 끌어올려 혈류가 더 원활해진다고 주장했다.

이번 연구를 이끈 FUTA 생화학과의 아요쿤레 아데모순 강사는 "라임이 발기부전 치료에 효과가 있음을 보여주는 첫 사례"라고 자평했다.

연구진은 발기부전 수컷 쥐를 대상으로 실험했다. 그 결과 라임 즙을 먹은 쥐는 15초 안에 교미하기 시작한 한편 다른 쥐들은 60초 이상 걸리는 것으로 나타났다.

게다가 라임 즙을 먹은 수컷은 활기가 넘쳐 많은 암컷과 두 번 교미하기도 했다. 이 녀석들의 혈액을 검사해 보니 혈중 산화질소 수준이 70% 증가해 있었다.

1990년대 비아그라 개발에 참여한 바 있는 영국의 과학자 마이클 와일리 박사는 일간 ‘더 선’에 "연구결과대로라면 두 개 분량의 라임 즙부터 마시고 비아그라를 복용하면 된다"고 밝혔다.

