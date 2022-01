"메타버스서 문화 클래스를" AK플라자, 문화아카데미 봄학기 회원 모집

메타버스 서비스 '이프랜드(ifland)' 활용, 다양한 문화 클래스 첫 선

메타버스 입문 강좌 및 수익 창출 위한 심화수업 등 마련

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자는 오는 26일부터 2022년 문화아카데미 봄학기 회원을 모집한다고 25일 밝혔다.

이번 AK플라자의 봄학기 문화아카데미에서는 최근 Z세대에게 인기를 끌고 있는 메타버스 플랫폼을 활용한 다양한 프로그램을 선보이는 것이 특징이다. SK텔레콤의 메타버스 서비스인 '이프랜드(ifland)'를 통한 메타 클래스를 선보인다. 메타버스 전문가 김상균 강원대학교 교수가 진행하는 '메타버스 시대, 우리 삶은 이렇게 바뀐다' 클래스에서는 메타버스 시대에 바뀐 삶과 시사점에 대해 메타 클래스 상에서 이야기 나눈다. '우리집 댕댕이의 시그널 제대로 알기'와 '요즘 핫 한 재테크 아트테크의 모든 것' 등 AK플라자의 대표 클래스도 메타 클래스로 만날 수 있다.

미래형 융복합 디지털 콘텐츠 전문 교육서비스 업체 아트엑스캠퍼스(ARTX CAMPUS)의 전문 강사들과 함께하는 프로그램도 마련됐다. 해당 프로그램에서는 '로블록스 게임&애니메이션 제작하기', '로블록스로 나만의 공간 제작하기', '제페토 아이템 제작 수익 창출하기' 등 메타버스 입문 강좌뿐만 아니라 수익 창출까지 이어지는 심화수업까지 다양하게 준비됐다. 장소와 시간에 구애 받지 않고 수강 가능한 '메타버스 크리에이터 VOD 클래스'도 선보인다. VOD 클래스에서는 로블록스와 제페토 등 메타버스 플랫폼을 활용해 다양한 개발과 아이템 제작을 배울 수 있다. VOD 클래스는 개강일로부터 1년간 수강 가능하다.

AK플라자 문화아카데미의 모든 클래스 및 프로그램의 상세 일정은 AK플라자 백화점 지점마다 상이하며, 홈페이지에서 선착순 모집한다. 봄학기는 3월2일부터 5월31일까지 운영되며, 프로그램에 대한 자세한 내용은 AK플라자 홈페이지를 참고하면 된다.

AK플라자 문화아카데미 관계자는 "이번 문화아카데미의 봄학기는 최근 메가 트렌드로 떠오른 메타버스 플랫폼을 활용한 다양한 프로그램 기획에 중점을 뒀다"며 "AK플라자는 앞으로도 메타버스 등과 같이 최신 트렌드를 접목한 문화 프로그램을 지속 선보여 고객들에게 배움의 즐거움을 선사하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr