[아시아경제 이민우 기자] 맥스트 맥스트 377030 | 코스닥 증권정보 현재가 53,700 전일대비 8,100 등락률 -13.11% 거래량 673,103 전일가 61,800 2022.01.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 맥스트, 527억 규모 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-4일맥스트, 스마트공장 지원사업 협약 계약해지 close 는 1주당 보통주 1.0주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 24일 공시했다. 이에 따라 보통주 966만5441주가 발행된다. 신주 배정기준일은 오는 4월19일이며 오는 5월9일 신주가 상장될 예정이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr