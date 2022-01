[포토] 구름인파 몰린 '이재명 이천 매타버스'

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주 대선후보가 24일 경기도 이천시 이천중앙로문화의거리에서 열린 '메타버스(매주타는버스), 이천 민심 속으로' 행사에 참석하고 있다.

이 후보는 이날 자신의 정치적 고향으로 불리는 경기도 성남을 비롯해 용인, 이천, 여주, 양평, 광주시를 방문하고, 수도권 전역을 평균 30분대 생활권으로 연결하는 GTX 2개 노선을 추가하겠다고 밝혔다.

