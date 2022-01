속보[아시아경제 공병선 기자] 24일 오전 9시35분 기준 코스피는 전일 대비 1.24%(35.27포인트) 하락한 2799.02를 기록했다. 코스피가 2800선을 하회한 것은 2020년 12월24일 이후 처음이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr