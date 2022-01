롯데푸드, 라베스트 신제품 5종 출시

집에서 즐기는 고급 디저트 수요 늘어

라베스트 매출 코로나 이후 급성장

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데푸드는 커피 전문점에서 즐길 수 있는 ‘커피플로트’를 재해석한 라베스트 바·콘 2종과 라베스트 파인트 3종을 출시했다고 24일 밝혔다.

코로나19로 인한 사회적 거리두기로 카페나 디저트 전문점 등의 이용이 제한되면서 집에서 즐길 수 있는 고급 디저트에 대한 수요가 늘어났다. 이 영향으로 프리미엄 아이스크림 시장도 함께 성장하고 있다. 롯데푸드에 따르면 지난해 라베스트 매출은 전년대비 60% 이상 증가했다. 2020년 매출 성장률도 비슷하다.

신제품 ‘라베스트 커피플로트’는 커피 전문점에서나 만나볼 수 있는 고급 디저트를 본뜬 프리미엄 아이스크림이다. 커피(Coffee)와 ‘뜨다, 떠오르다’라는 의미의 플로트(Float)를 합친 커피플로트는 에스프레소 위에 아이스크림이나 생크림 등을 얹어 마시는 커피다. 이를 아이스크림으로 재 해석해 바와 콘 2종으로 출시했다. 파인트 제품은 초코브라우니, 치즈블루베리, 쿠키솔티카라멜 등으로 구성됐다.

