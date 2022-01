스코넥, 다음달 4일 코스닥 상장…청약 경쟁률 1751 대 1

[아시아경제 박형수 기자] 확장현실(XR) 기반 메타버스 기술 기업 스코넥엔터테인먼트가 다음달 4일 상장한다.

스코넥엔터테인먼트는 지난 20일부터 21일까지 이틀 동안 일반투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약 결과 경쟁률 1751 대 1을 기록했다고 23일 밝혔다.

앞서 스코넥은 지난 13~14일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행하고 공모가를 1만3000원으로 확정했다. 공모가 희망 범위 9000~1만2000원을 초과했다. 의무보유확약 비율은 26.5%이다.

황대실 스코넥 대표는 "성공적인 기관 수요예측에 이어 일반 청약에서도 뜨거운 관심을 보여줘서 감사하다"며 "스코넥은 글로벌 XR 기술 시장을 선도하는 기업으로 성장하는 한편 주주가치 제고를 위해서도 힘쓰겠다"고 말했다.

2002년 출범한 스코넥은 가상현실(VR) 콘텐츠를 개발하고 제작하는 데 특화된 업체다. 2015년 ‘VR 멀미경감 기술’을 적용해 세계 최초 VR 1인칭 슈팅 게임(FPS) ‘모탈블리츠’를 출시했다. 2017년에는 동일한 IP를 소니의 PSVR 기기로 업그레이드 버전을 출시해 글로벌 다운로드 1위를 기록했다.

스코넥은 국내에서 유일하게 다수 인원이 동시에 가상현실 훈련에 참여할 수 있는 ‘대공간 XR 워킹 시스템’을 핵심 기술로 보유하고 있다. 해당 기술은 2020년 국내 표준으로 제정되었으며, 국제표준화기구(IEEE)에 표준화안으로 채택되어 글로벌 표준화가 진행 중이다.

상장 후 스코넥은 2023년까지 ‘모탈블리츠’ 세계관에 기반한 신규 VR 게임 3가지를 선보인다. 가상 공간의 규모와 참여자 수에 따른 이동 및 캐릭터 모션 추적의 정밀성 개발 기술을 강화해 XR 융합부문에서 차별화된 기술을 개발하는 데 박차를 가한다.

