안철수 "이재명 일대일 되면 굉장히 많은 차이로 승리"

윤석열과 단일화 "제가 당선되고 정권교체의 주역될 것"

국민의힘 단일화 제의 응할 생각 묻는 질문에는

"이준석 대표가 그렇게 반대하는데 그럴 일 있겠나"

[아시아경제 오주연 기자] 안철수 국민의힘 대선 후보가 23일 국민의힘 윤석열 대선 후보와 단일화 여부에 대해 "제가 당선되고 제가 정권교체의 주역이 되기 위해 출마했다"고 일축했다.

안 후보는 이날 경남 창원시 경상도의회에서 무소속 도의원 입당 행사를 하기 전 기자들과 만난 자리에서 윤 후보와의 단일화에 대한 입장을 묻는 질문에 "여러 여론조사를 보면 아시겠지만, 저와 민주당 이재명 후보의 1대1 대결 구도가 되면 굉장히 많은 차이로 이길 수 있다. 민주당 지지자까지도 저를 지지한다"며 이렇게 말했다.

그는 "윤 후보와 이 후보의 1대1 대결이 된다면 거의 같거나 박빙"이라면서 "많은 전문가들이 이야기 하신다. 만약에 그런 결과가 나온다면 정부여당이 쓸 수 있는 수단이 너무나 많기 때문에, 비밀정보라든지 돈이라든지 이런 것들을 풀면서 결국 선거에서 야당이 질 확률이 많다(높다)"고 말했다.

안 후보는 "그런 걸 아시기 때문에 시민들께서 '안일화(안철수로 단일화)'라는 말을 해 주신다고 생각한다"며 "정권교체 위해 뚜벅뚜벅 제 길을 가겠다"고 강조했다.

이와 더불어 국민의힘에서 먼저 단일화 제의를 하면 응할 생각이 있는지 묻는 질문에는 "지금 현재 대표(이준석 대표)가 그렇게 반대하는 데 그럴 일이 있겠나"라고 반문했다.

