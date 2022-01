[아시아경제 송승윤 기자] 서울지하철 1호선 종로5가역 인근 한 도로에 싱크홀이 발생해 관계 당국이 수습 중이다.

23일 경찰과 소방 등에 따르면 이날 오후 12시 5분께 서울 종로구 종로5가역 인근 한 도로에서 가로 3m, 세로 2m, 깊이 1m의 싱크홀이 발생했다. 이로 인한 교통사고나 인명피해는 없었다.

서울시 북부도로사업소와 경찰은 동대문역에서 종로5가 방면 2개 차로 중 1개 차로를 통제하고 있다. 서울시는 상수도관이 파열되면서 지반 유실로 싱크홀이 발생한 것으로 추정하고 정확한 원인을 조사 중이다. 복구 작업은 이날 오후 6시께부터 진행될 예정이다.

