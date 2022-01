[아시아경제 권서영 기자] 배우 박신혜가 결혼 화보 비하인드 사진을 공개했다.

22일 박신혜는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속에는 배우 박신혜와 배우 최태준이 한복을 차려입고 장난기 섞인 포즈를 취하는 모습이 담겼다.

박신혜는 이 사진과 함께 "장꾸미는 포기 못 해"라는 글을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

두 사람은 22일 서울 모처에서 비공식 결혼식을 올린 것으로 알려져 있다.

