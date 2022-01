수출입銀, 이집트 철도 현대화 사업에 EDCF 2.5억달러 지원

[아시아경제 김진호 기자] 한국수출입은행은 이집트의 철도 인프라 혁신을 위해 대규모 자금을 지원한다.

수은은 ‘룩소르-하이댐 철도 현대화 사업’에 2억5000만달러 규모의 대외경제협력기금(EDCF) 차관을 지원하는 차관공여계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

지난 21일(현지시간) 이집트 카이로에서 방문규 수은 행장은 모스타파 아부 엘마카렘 철도청 청장과 만나 이 같은 내용의 EDCF 차관 계약서에 서명했다.

이집트 철도 현대화 사업은 나일강을 따라 국토를 종단하는 기존의 노후된 기간 교통망(알렉산드리아-카이로-하이댐 철도, 5100km)을 현대화하는 대규모 국책 사업이다. 룩소르-하이댐 구간은 이 사업의 마지막 단계 프로젝트다.

특히 EDCF 2억5000만달러는 철도 사업 중 역대 최대 규모로 현대적인 신호 체계를 지원을 위해 사용된다. 이번 지원은 철도 시스템을 디지털화해 잦은 사고 없는 안전 운행 및 신뢰와 만족도를 높이는 정시 운행 달성을 목표로 한다.

수은은 이번 지원을 계기로 정보통신(ICT) 장비 등 철도 시스템과 관련된 국내 중소·중견기업들의 아프리카 시장 진출이 더욱 확대될 것으로 기대하고 있다. 방 행장은 "앞으로도 이집트 정부와 디지털 및 그린 기반의 교통, 에너지 등 여러 분야의 유망 사업 협력 기회가 확대되기를 기대한다”고 말했다.

