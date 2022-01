권광석 우리은행장 "고객 중심 금융플랫폼으로 과감히 전환할 것"

우리은행 '2022년 상반기 경영전략회의' 개최

[아시아경제 김진호 기자] 권광석 우리은행장은 올해 경영 목표로 고객 중심의 금융플랫폼 전환을 내걸었다.

23일 우리은행에 따르면 지난 21일 온라인으로 열린 '2022년 상반기 경영전략회의'에서 권 행장은 이 같은 목표를 제시했다. 이를 위해 권 행장은 ▲플랫폼 지배력 강화 ▲본업 경쟁력 혁신 ▲지속 성장기반 확대 등을 주문했다.

메타버스 플랫폼을 활용해 비대면으로 열린 회의에서는 젋은 직원 123명과의 소통 시간과 함께 지난해 디지털 사업 성과, 올해 핵심 디지털 전환 사업들에 대한 점검이 이뤄졌다.

권 행장은 "은행이라는 기존 틀을 깨고 '고객 중심 금융 플랫폼 기업'으로 과감하게 전환해 올 한 해 더 높이 도약해야 한다"며 "디지털 전환, 채널 고도화의 성공적인 마무리와 본업 경쟁력 혁신으로 작년을 뛰어넘는 위대한 역사를 창조하자"고 강조했다.

