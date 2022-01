정부, 전자상거래 등 지식서비스산업 연구개발에 615억 지원

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 이러닝, 전자상거래 등 지식서비스산업 분야 핵심기술 개발에 올해 600억원 이상을 지원한다.

산업통상자원부는 '2022년 지식서비스산업기술개발사업'에 지난해 대비 15% 늘어난 615억원을 투입한다고 23일 밝혔다.

지식서비스산업기술개발사업은 제조업 등 기존산업의 고도화와 신 서비스산업 창출을 위해 지식서비스산업 분야의 핵심 기술개발을 지원하는 것을 골자로 한다. 이러닝, 컨설팅, 패키징, 전자상거래 등이 지식서비스산업에 포함된다.

산업부는 우선 서비스핵심기술개발 4건, 서비스산업융합고도화 10건 등 14개 신규지원 대상 과제를 24일 공고하고 기업·연구소·대학 등으로부터 신청을 받는다.

추후 별도로 공고하는 창의적 비즈니스아이디어(BI) 연계형 신규지원 대상 과제 6개까지 포함한 올해 신규 과제 지원 규모는 총 86억원이다.

기존 65개 계속 과제에 대해서는 529억원을 지원할 예정이다.

신규과제는 다음달 24일까지 연구개발기관 모집, 3월 중 기관 최종 선정 등의 절차를 거쳐 추진된다. 특히 올해는 기존 산업의 생산성·효율성 향상 등 부가가치화를 위한 제조융합서비스, 원격근무·재택활동 등 비대면서비스 및 지능형 학습, 원격교육·훈련 등 에듀테크 분야에 대한 지원을 강화한다.

지식서비스산업기술개발사업에는 지난 2009년부터 지난해까지 약 310개 과제를 대상으로 총 4287억원이 투입됐다.

금융 혜택 최적화 자산 관리 서비스인 뱅크샐러드, 인공지능(AI) 투자 및 자산관리 서비스, 세계 최초의 한글 인식 AI 수학 튜터인 AI 셈뭉치 등이 이 사업을 통해 개발됐다.

자세한 내용은 오는 24일부터 산업부와 한국산업기술평가관리원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

