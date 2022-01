LG전자 남아공서 'LG 앰버서더' 선정…이색 사회공헌

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 6,500 등락률 -4.64% 거래량 1,954,318 전일가 140,000 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 'AI 인재양성' 첫걸음 뗀 LG…올해 더 속도낸다美 "'대러 수출제한' 준비하라"…국내 기업들, 긴장 속 상황 주시(종합)美 '대러 반도체 수출제한' 움직임…국내 기업들 긴장 close 가 해외 곳곳에서 지역주민과 함께하는 이색 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

LG전자는 19일(현지시간) 남아프리카공화국 콰줄루나탈주에서 지역사회 발전과 문제해결을 주제로 우수 아이디어를 낸 주민들을 'LG 앰버서더'로 선정했다고 23일 밝혔다. LG전자는 지난해 11월 남아공 주민들을 대상으로 아이디어를 공모한 바 있다.

이날 선정식에는 LG 앰버서더로 선정된 주민들을 비롯해 LG전자 강진국 남아공법인장, 희망친구 기아대책 이주희 남아프리카공화국 사업담당자 등이 참석했다.

LG 앰버서더는 스스로 발굴한 아이디어를 기반으로 LG전자와 함께 지역 내 교육, 위생 등을 개선하거나 주민들의 자립을 돕는다. 올해는 남아공에서 중학생들의 역량 강화를 위한 컴퓨터 교육과 미취업 주민들의 자립을 위한 농업 교육 등을 지원할 계획이다.

이 활동은 2017년부터 LG전자가 취약 계층의 자립 역량을 높이기 위해 실시해온 ‘LG 앰버서더 챌린지’ 사업의 일환이다.

LG전자는 올해 상반기까지 희망친구 기아 대책과 함께 방글라데시, 페루, 케냐, 필리핀, 남아공, 가나 등 6개 국가에서 사업을 펼칠 예정이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr