"비대면 명절…간편제수 수요 ↑" 이마트·SSG닷컴, 할인행사

지난해 설, 이마트 피코크 제수 매출 2019년 대비 34.1% ↑

이마트·SSG닷컴 피코크 제수 물량 10% 확대

상품권 증정·할인 행사…SNS 통한 명절음식 자랑 이벤트도

[아시아경제 김유리 기자] 이마트와 SSG닷컴이 피코크 제수 물량을 10% 확대하고 할인 행사에 나선다. '비대면 명절' 영향으로 간편제수 수요가 큰 폭 늘면서다.

이마트는 피코크 제수음식의 명절 전 15일 매출이 코로나19 영향 이전인 2019년 대비 지난해 설, 추석 각각 34.1%, 11.1% 증가했다고 23일 밝혔다. 같은 기간 SSG닷컴 피코크 제수음식 매출은 각각 106%, 86% 늘었다.

명절에 많은 가족이 모이지 못하면서 간편한 명절 상차림이 대세가 돼 이같은 매출 신장이 이뤄진 것으로 이마트는 분석했다. 기존 1~2인 가구 중심의 간편 제수음식 수요가 3~4인 가구까지 확대됐고, 비대면 명절을 계기로 조리의 간편함과 높은 상품성을 경험해 재구매가 이어지고 있다는 평가다.

이마트와 SSG닷컴은 올해 설에도 이 같은 트렌드가 이어질 것으로 보고 피코크 제수음식 물량을 10%가량 확대하고 행사를 진행한다. 이마트는 다음달 2일까지 피코크 제수음식을 2만5000원 이상 구매하는 고객에게 신세계 상품권 5000원을 증정하며, SSG닷컴은 상품권 증정 대신 5000원을 즉시 할인한다.

행사상품은 피코크 떡국떡 900g, 피코크 진한 양지육수 1kg, 피코크 오색잔치잡채 610g, 피코크 오색꼬지전 380g, 피코크 떡갈비 대용량기획 900g 등 40여종이다. 올해는 피코크 어랑손만두 어랑만두 700g, 피코크 한우사골만둣국 600g을 새롭게 선보여 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

이와 함께 이마트는 SNS를 통한 우리집 명절음식 자랑하기 이벤트도 실시한다. 자신의 인스타그램에 우리집만의 독특한 명절 음식 사진을 필수 해시태그와 함께 업로드하면 된다. 이벤트 기간은 1월28일부터 2월4일까지다. 총 20명을 선정해 이마트 1만원 금액권을 증정한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr