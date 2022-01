[아시아경제 유현석 기자] 문재인 대통령이 21일 조해주 중앙선거관리위원회 상임위원의 사의를 수용했다.

박수현 청와대 국민소통수석은 서면 브리핑을 통해 중동 3개국 순방 중인 문 대통령은 이날 현지에서 조 상임위원의 사의 표명을 보고 받고 이를 수용했다고 밝혔다.

문 대통령은 대통령 선거일이 얼마 남지 않았고, 신임 선관위원 임명 시 인사청문회 등 임명 절차 과정에서 발생할 수 있는 불필요한 논란을 줄이기 위해 조해주 위원의 이전에 밝힌 사의를 반려했다.

하지만 본인이 일신상의 이유로 재차 사의를 표명함에 따라 사의를 수용했다고 박 수석이 전했다.

