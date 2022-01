우리넷, SKT 차세대 양자암호 연동 전송 장비 핵심기능 ‘전송암호모듈’ 개발

[아시아경제 유현석 기자] 우리넷 우리넷 115440 | 코스닥 증권정보 현재가 9,450 전일대비 1,200 등락률 +14.55% 거래량 9,425,863 전일가 8,250 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 우리넷, 자율주행 기록 모뎀 5500개 제주도 설치…"전국 확대"우리넷, KT·맥데이타와 국내 클라우드 시장 발전 3자 업무협약우리넷 "OLED 소재 신사업 순항…미래성장 동력 확보” close 은 SK텔레콤과 함께 개발한 양자암호 기반 전송암호화모듈에 대한 국가정보원 인증을 획득했다고 21일 밝혔다.

암호모듈은 양자암호키 연동 국제 표준을 만족하는 전송암호모듈이다. 국정원 암호모듈검증(KCMVP)은 국가정보원이 국가·공공기관 정보통신망에서 주요 정보를 보호하기 위해 쓰이는 암호모듈의 안전성을 검증하는 제도이다.

우리넷이 SKT와 협력하여 인증받은 모듈은 100Gbps·10Gbps급 데이터 전송 속도를 지원하는 2개 제품이다. 고용량의 트래픽을 처리하는 차세대 광통신장비(POTN)에 탑재된다.

이번 인증에 적용한 '티 크립토'(T-Crypto)는 순수 국내 암호 기술인 LEA(Lightweight Encryption Algorithm)를 기반으로 최대 100Gbps 속도로 빠르게 정보를 전송하는 광회선에서 데이터 트래픽을 안전하게 암호화하거나 풀어낼 수 있는 기술이다. 티 크립토는 수학적 알고리즘 기반의 상호인증 및 암호키 교환 기술과 SKT의 양자키분배기(QKD)를 연동한 데이터 암호화로 보안성을 높인 것이 특징이다.

티 크립토가 적용된 우리넷과 SKT의 전송암호모듈은 테라급 초고속 광회선에 적용되며, 송신부와 수신부에서만 해독할 수 있는 암호키를 생성해 주요 정보를 안전하게 보호한다. SKT는 정보보안이 특히 중요한 정부, 지자체, 군, 민간 등의 통신망에 전송암호모듈을 공급해 양자암호 기술 실용화에 박차를 가할 계획이다.

우리넷은 SKT와 함께 이번 전송암호모듈을 개발하고, 해당 기술로 2020년과 2021년 두 차례 과학기술정보통신부·한국지능정보사회진흥원(NIA)의 디지털 뉴딜 양자암호통신 인프라 구축 사업을 수행하는 등 국내 양자암호 발전에 꾸준히 기여하고 있다.

장현국 우리넷 대표는 “이번 전송암호모듈의 국가정보원 인증으로 우리넷의 기술력이 다시 한번 증명되었다”며, “앞으로도 우리넷의 앞선 기술력을 가지고 SKT 와 협력하여 국내 양자암호 발전에 앞장서겠다”고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr