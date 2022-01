[아시아경제 이민지 기자] 센코 센코 347000 | 코스닥 증권정보 현재가 16,150 전일대비 50 등락률 -0.31% 거래량 16,231 전일가 16,200 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 [포스트IPO]센코, 꾸준하지만 아쉬운 성장센코, 오산시 ‘2021 스마트타운 챌린지’ 공급계약'중대재해처벌법' 시행 석달 앞으로…LG유플, 통합안전플랫폼 개발 close 는 130억원 규모로 신규시설투자를 결정했다고 21일 공시했다. 투자금액은 자기자본대비 34%에 달한다. 투자 목적은 사옥과 공장, 연구소 신축 등이다.

