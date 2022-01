[아시아경제 이민지 기자] 키다리스튜디오 키다리스튜디오 020120 | 코스피 증권정보 현재가 18,200 전일대비 200 등락률 +1.11% 거래량 6,837,697 전일가 18,000 2022.01.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 바이오株 갑니다[특징주] 키다리스튜디오, 中기업 투자유치 미정 소식에 하락“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 종속회사인 레진엔터테인먼트가 운영자금 조달을 위해 238억원 규모로 제 3자배정 유상증자를 결정했다고 21일 공시했다.

회사 측은 "글로벌 콘텐츠 시장 진출을 통한 사업 확장을 위한 것"이라며 "지적재산권 수급을 위한 자금을 확보하고 전략적 파트너십 구축을 통해 글로벌 콘텐츠 시장에서 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr